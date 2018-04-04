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В Дубае пьяная россиянка покусала полицейского
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В Дубае пьяная россиянка укусила полицейского и разбила головой стекло авто 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Reuters
Российская туристка напала на женщину-полицейского в ОАЭ и разбила стекло автомобиля правоохранителей. Об этом сообщает Gulf News.
Инцидент произошел у входа в один из отелей Дубая. Стражи порядка приехали по вызову о драке двух туристок, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Женщина-полицейский попыталась усмирить россиянку, надев на нее наручники, однако та начала сопротивляться.
По информации издания, девушка несколько раз ударила полицейского и укусила ее за лицо. Спустя некоторое время нарушительницу порядка удалось усадить в автомобиль, но та стала пинать стекло и биться об него головой, пока не разбила его.
В ходе судебных слушаний против россиянки выдвинули обвинения в нападении на по полицейского, повреждении полицейской машины и распитии спиртных напитков. Девушка созналась в том, что повредила полицейскую машину, однако, по ее словам, женщину-правоохранителя она не кусала.
Решение по делу будет озвучено 29 апреля.
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