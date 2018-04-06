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«Почта России» перехватила радиоактивную посылку
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«Почта России» перехватила радиоактивную посылку из Китая 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники "Почты России" второй раз за неделю перехватили радиоактивную посылку, в этот раз опасный груз поступил из Китая, говорится в сообщении компании.
"Специалисты "Почты России" в авиационном отделе обработки почты на территории аэропорта "Шереметьево" в ходе проверки почтовой емкости зафиксировали при срабатывании системы радиационного контроля "Янтарь" гамма-излучение (более 100 мкР/ч), в несколько раз превышающее предельно допустимый радиационный фон", — говорится в сообщении.
"Источником опасного излучения являлось почтовое отправление, следовавшее из Китая в Москву", — уточняет компания.
Посылка была незамедлительно изолирована от остального багажа и помещена в защитный контейнер. Сотрудники службы безопасности "Почты России" совместно со специалистами ФГУП "Радон" досмотрели посылку: в ней находились предметы, похожие на минералы (камни). Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы.
"Уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме", — заверили в "Почте".
В понедельник, 2 апреля, "Почта России" перехватила поступившую из Узбекистана в аэропорт "Домодедово" радиоактивную посылку, в которой находился барометр. Гамма-излучение, исходившее от посылки, более чем в 10 раз превышало предельно допустимый радиационный фон.
В "Почте" отметили также, что вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности "Почты России".
"В постоянном режиме, в рамках действующего законодательства, осуществляется проверка содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов", — добавили в компании.
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