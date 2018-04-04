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Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
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Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины 

Рамблер 2 часа назад
Отец американки Насим Агдам, покончившей с собой в штаб-квартире YouTube, заявил, что она злилась на компанию. Об этом сообщает The Washington Post.
По словам мужчины, его дочь рассердилась, потому что в YouTube перестали платить за видеоролики, которые она публиковала.
Исмаил Агдам отметил, что сообщил о пропаже дочери в полицию 2 апреля. 39-летняя женщина не отвечала на его звонки в течение двух дней.
По данным NBC, на страницах в соцсетях Агдам жаловалась, что YouTube «отфильтровывает» ее ролики. Большая часть видеозаписей женщины была посвящена правам животных, веганству и «причудливым музыкальным пародиям». Женщина писала, что «в реальности нет свободы слова, и вас подавят, если вы рассказали правду, которая не поддерживается системой».
Около десяти лет назад Агдам принимала участие в демонстрации, устроенной зоозащитниками у лагеря морской пехоты в Калифорнии. Активисты выступали против убийства свиней во время военных учений.
Третьего апреля в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно (Калифорния) произошла стрельба. Ранения получили две женщины и мужчина. Стрелявшая покончила с собой. Полиция назвала основной версией случившегося бытовой конфликт, предположительно, связанный с бывшим партнером женщины.
СМИ сообщили, что стрелком оказалась жительница Калифорнии Насим Агдам. Она работала в компании своего отца, связанной с электроникой, а в соцсетях называла себя художницей.
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