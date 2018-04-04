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В США разбился военный вертолет
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В Калифорнии разбился военный вертолет 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: AP Photo / Ben Curtis
Вертолет корпуса морской пехоты США потерпел крушение на юге штата Калифорния, четыре члена экипажа, предположительно, погибли, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на заявление представителей вооруженных сил.
"Вертолет корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion разбился у (города) Эль-Сентро в Калифорнии приблизительно в 14:35 во вторник (00:35 мск среды) во время стандартных учений", — говорится в заявлении. По информации военных, причина катастрофы пока неизвестна.
Жертвами инцидента, предположительно, стали четыре находящихся на борту вертолета члена экипажа, при этом не уточняется, являются ли погибшие морскими пехотинцами.
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