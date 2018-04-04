В Подмосковье произошёл крупный пожар

В подмосковном Подольске произошло возгорание на площади 650 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте МЧС.

«В 04:57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Кутузова, дом 4», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в 06:19 удалось локализовать пожар на площади 650 квадратных метров, а в 07:02 было ликвидировано открытое горение.

Информации о пострадавших нет.