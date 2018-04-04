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В Подмосковье произошёл крупный пожар
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В Подмосковье произошёл крупный пожар 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
В подмосковном Подольске произошло возгорание на площади 650 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте МЧС.
«В 04:57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Кутузова, дом 4», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в 06:19 удалось локализовать пожар на площади 650 квадратных метров, а в 07:02 было ликвидировано открытое горение.
Информации о пострадавших нет.
Ранее URA.RU передавало, что в Тюмени произошло возгорание в перинатальном центре.
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 Ещё 4 источника 
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