Установлена личность стрелявшей в офисе YouTube

ABC: полиция установила личность женщины, открывшей стрельбу в Калифорнии

Стрельба в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube в США была открыта жительницей штата Калифорния по имени Насим Агдам.

Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, женщина, которая после стрельбы покончила с собой, проживала в городе Риверсайд, а также в Сан-Диего. По предварительным данным, она не имела какого-либо отношения к компании YouTube.

Телекомпания NBC в свою очередь сообщает, что Агдам было 39 лет. Она была вооружена пистолетом. По информации источников, женщина знала одного из пострадавших — мужчину, который, вероятно, и являлся ее изначальной целью нападения. Он госпитализирован и находится в критическом состоянии.

В результате происшествия огнестрельные ранения получили еще две женщины. В полиции считают, что они не были целями для нападения, сообщает ABC