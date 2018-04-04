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Названо число пострадавших в штаб-квартире YouTube
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Полиция сообщила о четырех жертвах стрельбы в штаб-квартире YouTube 

РИА Новости 8 минут назад
Фото: Reuters
Полиция города Сан Бруно в Калифорнии подтвердила информацию о ранении четырех человек в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube и одном погибшем.
"Всего у нас четверо жертв (пострадавших — ред.), которых доставили в больницу с огнестрельными ранениями, и еще один человек, который скончался в здании", — заявил журналистам начальник полиции города Эд Барберини.
Ранее СМИ сообщали, что стрельбу устроила женщина и она мертва.
Представитель больницы в Сан-Франциско сообщал о трех людях, доставленных в медицинское учреждение, один из которых находится в критическом состоянии.
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