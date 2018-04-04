Названо число пострадавших в штаб-квартире YouTube

Полиция сообщила о четырех жертвах стрельбы в штаб-квартире YouTube

Полиция города Сан Бруно в Калифорнии подтвердила информацию о ранении четырех человек в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube и одном погибшем.

"Всего у нас четверо жертв (пострадавших — ред.), которых доставили в больницу с огнестрельными ранениями, и еще один человек, который скончался в здании", — заявил журналистам начальник полиции города Эд Барберини.

Ранее СМИ сообщали, что стрельбу устроила женщина и она мертва.