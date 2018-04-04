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Стрельба в офисе YouTube вызвана бытовым конфликтом
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Стрельба в офисе YouTube была вызвана бытовым конфликтом 

RT на русском 1 час назад
Стрельба, произошедшая в здании штаб-квартиры видеосервиса YouTube в Калифорнии, была результатом бытового конфликта. Об этом сообщает ABC со ссылкой источники в правоохранительных органах.
«Два федеральных должностных лица из правоохранительных органов сообщили ABC, что собранные показания указывают на то, что стрельба в штаб-квартире YouTube является результатом бытового конфликта. Они говорят, что инцидент, вероятнее всего, не связан с терроризмом», — указывается телекомпания на своей странице в Twitter.
Ранее в полиции США сообщили о стрельбе в штаб-квартире видеосервиса YouTube, которая располагается в городе Сан-Бруно в Калифорнии. По последним данным, нападение совершила женщина и она мертва. В результате происшествия пострадали четыре человека.
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