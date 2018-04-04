Стрельба в офисе YouTube вызвана бытовым конфликтом

Стрельба в офисе YouTube была вызвана бытовым конфликтом

Стрельба, произошедшая в здании штаб-квартиры видеосервиса YouTube в Калифорнии, была результатом бытового конфликта. Об этом сообщает ABC со ссылкой источники в правоохранительных органах.

«Два федеральных должностных лица из правоохранительных органов сообщили ABC, что собранные показания указывают на то, что стрельба в штаб-квартире YouTube является результатом бытового конфликта. Они говорят, что инцидент, вероятнее всего, не связан с терроризмом», — указывается телекомпания на своей странице в Twitter.