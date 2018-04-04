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Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
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СМИ обобщили факты о стрелявшей в штаб-квартире YouTube 

Газета.Ru 1 час назад
Телеканал ABC обобщил все известные факты о женщине, которая, предположительно, открыла стрельбу в головном офисе YouTube.
Сообщается, что стрелявшей 35-40 лет, она жила на юге Калифорнии и, вероятно, женщина никак не связана с компанией YouTube. Также источники телеканала в правоохранительных органах считают, что человек, который был ее изначальной целью, сейчас находится в критическом состоянии в больнице.
По версии полиции, открывшая огонь женщина совершила самоубийство. Она ранила трех человек, все они доставлены в больницу в Сан-Франциско.
Ранее источники ABC сообщали, что в штаб-квартире YouTube произошел бытовой конфликт.
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