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Магомедов готов купить в «Лефортово» телевизоры
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ОНК: Магомедов готов купить в «Лефортово» холодильники и телевизоры 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Владелец группы "Сумма" Магомед Магомедов готов купить в СИЗО "Лефортово", где он со своим братом Зиявудином находится по подозрению в хищениях, холодильники и телевизоры, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
"На данный момент их главная жалоба — это отсутствие горячей воды в камерах и телевизора. Нет возможности получать свежую информацию и постирать вещи. Поэтому Магомед Магомедов предложил в качестве помощи администрации СИЗО купить 10 холодильников и телевизоров в камеры. И надеется вскоре получить в камеру электрочайник", — рассказал Мельников.
По его словам, Магомедовы также наедятся на то, что в ближайшее время смогут увидеться с родными, соответствующую просьбу они уже оформили.
"При этом Магомед Магомедов уже получил нужные ему продукты. И даже в таком количестве, что готов поделиться с другими нуждающимися в СИЗО", — уточнил правозащитник.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.
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