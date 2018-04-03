Магомедов готов купить в «Лефортово» телевизоры

ОНК: Магомедов готов купить в «Лефортово» холодильники и телевизоры

"На данный момент их главная жалоба — это отсутствие горячей воды в камерах и телевизора. Нет возможности получать свежую информацию и постирать вещи. Поэтому Магомед Магомедов предложил в качестве помощи администрации СИЗО купить 10 холодильников и телевизоров в камеры. И надеется вскоре получить в камеру электрочайник", — рассказал Мельников.

По его словам, Магомедовы также наедятся на то, что в ближайшее время смогут увидеться с родными, соответствующую просьбу они уже оформили.

"При этом Магомед Магомедов уже получил нужные ему продукты. И даже в таком количестве, что готов поделиться с другими нуждающимися в СИЗО", — уточнил правозащитник.