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Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
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Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией 

Рамблер 1 час назад
Британские специалисты не смогли установить страну-происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу военной лаборатории в Портон-Дауне.
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«Мы не установили, где именно оно было произведено, но мы передали научную информацию в правительство, которые использовало многие другие источники, чтобы прийти к соответствующим выводам», — заявил он.
По утверждениям ученого, полученные образцы идентифицированы как вещество семейства «Новичок».
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