Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией 

Британские специалисты не смогли установить страну-происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу военной лаборатории в Портон-Дауне.
«Мы не установили, где именно оно было произведено, но мы передали научную информацию в правительство, которые использовало многие другие источники, чтобы прийти к соответствующим выводам», — заявил он.
Chief executive of Porton Down research laboratory has told Sky News scientists have not been able to prove the Novichok nerve agent used to poison Sergei and Yulia Skripal came from Russia or establish its country of origin— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 3 апреля 2018 г.
По утверждениям ученого, полученные образцы идентифицированы как вещество семейства «Новичок».