Захарченко назвал свою долю в изъятых миллиардах

Захарченко рассказал, сколько ему принадлежало из изъятых 9 млрд рублей

Обвиняемый в получении взяток и превышении полномочий полковник МВД рассказал через своего защитника, что 92 тысячи 800 рублей составляет его денежное довольствие за месяц.

«Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам различной степени родства и иным лицам. О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов», — рассказал Захарченко, отметив, что согласно действующему антикоррупционному законодательству обратить в доход государства посредством гражданского иска можно только имущество, которое принадлежит ему, его супруге и его несовершеннолетним детям.