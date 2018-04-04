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Захарченко назвал свою долю в изъятых миллиардах
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Захарченко рассказал, сколько ему принадлежало из изъятых 9 млрд рублей 

BFM.RU 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывшему заместителю начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковнику Дмитрию Захарченко принадлежат всего лишь около 93 тысяч рублей из изъятых у него 9 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказал Александр Горбатенко — адвокат Захарченко.
Обвиняемый в получении взяток и превышении полномочий полковник МВД рассказал через своего защитника, что 92 тысячи 800 рублей составляет его денежное довольствие за месяц.
«Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам различной степени родства и иным лицам. О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов», — рассказал Захарченко, отметив, что согласно действующему антикоррупционному законодательству обратить в доход государства посредством гражданского иска можно только имущество, которое принадлежит ему, его супруге и его несовершеннолетним детям.
Никулинский суд 1 декабря 2017 года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Это 27 объектов недвижимости, в том числе квартиры и машино-места в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированные на близких родственников Захарченко и иных лиц, золотой слиток, денежные средства в рублях и валюте на сумму около 8 млрд рублей. Позиция Захарченко и других ответчиков состоит в том, что недвижимое имущество было заработано честным трудом, а происхождение наличных средств не установлено. Данное решение было признано Мосгорсудом законным. Как следует из решения суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте — в федеральный бюджет.
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