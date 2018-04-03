Обнаружен «тайный» банковский счет Юлии Скрипаль

СМИ обнаружили «секретный банковский счет» Юлии Скрипаль

Британские СМИ сообщили, что дочь отравленного экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль за несколько дней до инцидента в Солсбери получила доступ к секретному банковскому счету со 150 тыс. фунтов стерлингов. Деньги эти принадлежали ее брату Александру, умершему в 2017 году в Санкт-Петербурге . Он, в свою очередь, получил деньги от продажи дома в Великобритании

Британский таблоид The Daily Mirror сообщил 3 апреля, что незадолго до отравления дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия получила доступ к секретному банковскому счету со 150 тысячами фунтов стерлингов (около $185 тысяч, поясняет ФАН).

Сообщается, что деньги достались ей по наследству от брата Александра, скончавшегося в 2017 году в Санкт-Петербурге. Он получил их после развода с женой и продажи дома в Великобритании. По доверенности от отца Юлия получила доступ к счету.

Информацию о счете в банке изданию сообщила племянница Сергея Скрипаля — Виктория. Она должна стать первым человеком, который сможет посетить пришедшую в сознание Юлию в больнице Солсбери.

Ранее другой таблоид, The Sun, сообщил, что яд «Новичок» мог содержаться в гречневой крупе. По словам источника в правоохранительных органах Британии, Сергей Скрипаль просил дочь привезти из России гречку, лавровые листья и специи. Член Совета Федерации Алексей Пушков уже успел заявить, сообщает НСН, что эта версия «бредовая».

Юлия забыла об этой просьбе и позже обратилась к подруге, летевшей в Великобританию другим рейсом, привезти ей заказанные продукты. Скотленд-Ярд подозревает, что крупа могла быть отравлена. Они уже допросили женщину, доставившую эту посылку.

При этом следы вещества, которым отравили бывшего ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь, были обнаружены сразу в нескольких местах в городе Солсбери. Как сообщает Скотленд-Ярд, следы нервно-паралитического агента были найдены следователями в более низкой концентрации, чем в доме Скрипалей, но сразу в нескольких точках.

Следователи заявили, что Скрипали впервые подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома.

«Специалисты выявили самую высокую на данный момент концентрацию отравляющего вещества на входной двери в доме», — говорится в сообщении правоохранителей.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице в критическом состоянии и, возможно, никогда не поправятся полностью, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 26 марта.

«К сожалению, в конце прошлой недели доктора указали, что в ближайшее время их состояние вряд ли изменится. Они, возможно, никогда не поправятся полностью», — сказала Мэй в парламенте.

С тех пор 33-летняя дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание, — это произошло несколько дней назад — и начала самостоятельно пить воду и есть. 66-летний Сергей Скрипаль до сих пор находится в коме.

В результате медицинского обследования выяснилось, что Скрипали были отравлены 4 марта нервно-паралитическим агентом А234 «Новичок». Такой версии придерживается официальный Лондон, отказываясь публиковать формулу найденного химического вещества. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в отравлении Скрипалей виновата Россия. По ее словам, «Новичок» является ядом советского происхождения, а у Москвы был мотив — покарать предателя.

Скрипаль в 90-х годах продал британским спецслужбам информацию о российских силовиках и военнослужащих, получив за нее $100 тыс., в 2006 году был осужден на 13 лет колонии строгого режима . В 2010 году был амнистирован, после чего его обменяли на ряд российских разведчиков, задержанных зарубежными спецслужбами. После этого он получил политическое убежище в Великобритании. По словам самого Сергея Скрипаля, он «давал присягу верности СССР, а не Российской Федерации», сообщил ранее его знакомый.

МИД России составил вопросы по данному расследованию двум странам — Великобритании и Франции . Они изложены в ноте, которую отправило посольство РФ в Лондоне британскому внешнеполитическому ведомству. В документе «дело Скрипаля» характеризуется, как сфабрикованное.

Москва хочет выяснить, почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории — Сергею и Юлии Скрипалям.

Также недовольство МИД РФ вызывает факт привлечения Франции к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента. Кроме того, Москву интересует, на основании каких химических маркеров Британией установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери.