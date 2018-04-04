В Москве эвакуировали Курский вокзал

По информации канала, в здании по громкой связи раздался голос, призвавший пассажиров и провожающих покинуть вокзал в связи с «техническими причинами».

Из здания вокзала были выведены 950 человек.

Российская газета » сообщает, что охранники железнодорожного вокзала просят эвакуированных людей и прохожих не приближаться к фасаду здания.

По данным портала Nation News, незадолго до эвакуации в правоохранительные органы Москвы поступило сообщение о минировании Курского вокзала.

Накануне днем в столице эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Афимолл». По словам собеседника РИА Новости в экстренных службах Москвы, эвакуация была связана со сработавшей пожарной сигнализацией. Позже источник агентства сообщил, что тревога была ложной.