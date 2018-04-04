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В Москве эвакуировали Курский вокзал
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В Москве эвакуировали Курский вокзал 

Рамблер 1 час назад
В Москве эвакуировали Курский вокзал, сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, в здании по громкой связи раздался голос, призвавший пассажиров и провожающих покинуть вокзал в связи с «техническими причинами».
Из здания вокзала были выведены 950 человек.
«Российская газета» сообщает, что охранники железнодорожного вокзала просят эвакуированных людей и прохожих не приближаться к фасаду здания.
По данным портала Nation News, незадолго до эвакуации в правоохранительные органы Москвы поступило сообщение о минировании Курского вокзала.
Накануне днем в столице эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Афимолл». По словам собеседника РИА Новости в экстренных службах Москвы, эвакуация была связана со сработавшей пожарной сигнализацией. Позже источник агентства сообщил, что тревога была ложной.
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