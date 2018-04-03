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В Москве эвакуировали ТЦ «Афимолл-Сити»
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В Москве эвакуировали ТЦ «Афимолл-Сити» 

Рамблер 56 минут назад
Фото: ТАСС
Днем во вторник, 3 апреля, в Москве эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Афимолл-Сити». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.
По словам собеседника агентства, эвакуацию провели из-за сработавшей пожарной сигнализации. Из здания ТЦ были выведены 4,5 тысячи человек.
Сейчас экстренные службы проверяют все этажи здания.
Очевидец рассказал РИАМО, что посетителей ТЦ не пускают внутрь со стороны бизнес-центра «Москва-Сити». Он отметил, что у входа столпилось множество людей.
Ранее в МЧС России анонсировали проверки торгово-развлекательных центров по всей стране из-за пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. Проверки продлятся до 16 апреля.
29 марта сообщалось об эвакуации тульского ТЦ «РИО». К центру прибыли пожарные расчеты, служба спасения и правоохранители. 30 марта эвакуацию торгово-развлекательного центра «РИО» провели в Москве.
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