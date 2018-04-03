Защита украинского пранкера обжаловала его арест

Защита завысившего число погибших в Кемерове украинского пранкера обжаловала его арест

Защита украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгения Вольнова), который распространял ложную информацию о «сотнях жертв» пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове , обжаловала его заочный арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Матвейчука, представляющего интересы обвиняемого Кувикова, на постановление суда об избрании последнему заочного ареста», — заявила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

По её словам, дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

28 марта суд в Москве заочно арестовал украинского пранкера за ложные данные о жертвах в Кемерове.

Кувиков был объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282 УК России («Возбуждение ненависти или вражды»).