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Защита украинского пранкера обжаловала его арест
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Защита завысившего число погибших в Кемерове украинского пранкера обжаловала его арест 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: кадр YouTube
Защита украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгения Вольнова), который распространял ложную информацию о «сотнях жертв» пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, обжаловала его заочный арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.
«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Матвейчука, представляющего интересы обвиняемого Кувикова, на постановление суда об избрании последнему заочного ареста», — заявила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.
По её словам, дата рассмотрения апелляции пока не назначена.
28 марта суд в Москве заочно арестовал украинского пранкера за ложные данные о жертвах в Кемерове.
Кувиков был объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282 УК России («Возбуждение ненависти или вражды»).
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