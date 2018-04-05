Соцработников заподозрили в торговле детьми в Екатеринбурге

Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении работников отделения № 1 «Специализированного дома ребенка» за злоупотребление полномочиями при передаче детей-сирот в приемные семьи. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

Следователям предстоит выяснить, продавалась ли закрепленная за сиротам недвижимость и был ли факт обналичивания принадлежащих им денег. Также проверяется информация о вымогательстве денег у потенциальных приемных родителей.

Информация о торговле детьми в Екатеринбурге была опубликована изданием The Insider 30 марта. В материале говорилось, что руководство районной опеки через юриста требовало от приемной семьи 80 тысяч рублей за усыновление «здоровенького, без капли черной крови» ребенка. Автор текста также писала, что социальные работники незаконно снимали деньги со сберегательных счетов детей или подделывали согласие на управление деньгами ребенка, а квартиры сирот продавали по фальшивым по документам «отца» или «матери».