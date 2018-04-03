Ещё
Планировавшего поджог курсанта отправили в лечебницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Планировавший поджечь казарму в Петербурге курсант отправлен в психбольницу 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский окружной военный суд направил на лечение в психбольницу курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке поджога казармы и взрыва тележки с мороженым в Санкт-Петербурге. Эксперты обнаружили у молодого человека шизофреническое расстройство.
«Направить Осипова в психиатрический стационар до вывода его из этого состояния», — цитирует РИА Новости судью.
По его словам, после лечения суд вернётся к рассмотрению уголовного дела.
В апреле 2017 года Вадим Осипов был арестован по подозрению в содействии терроризму.
RT на русском: последние новости
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт иностранцам Источник: в ТЦ «Афимолл-Сити» в Москве прошла эвакуация после сигнала о пожаре Источник: самолёт из Москвы в Бангкок развернулся над Индией из-за смерти пассажира
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность402
Киевский прокурор появился на телевидении голым117
НАТО отказала в визах российским дипломатам94
Сложный тест про изделие №27
Стало известно о тайном счете Скрипалей108
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение