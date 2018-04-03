Планировавшего поджог курсанта отправили в лечебницу

Планировавший поджечь казарму в Петербурге курсант отправлен в психбольницу

Московский окружной военный суд направил на лечение в психбольницу курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского Вадима Осипова , обвиняемого в подготовке поджога казармы и взрыва тележки с мороженым в Санкт-Петербурге . Эксперты обнаружили у молодого человека шизофреническое расстройство.

«Направить Осипова в психиатрический стационар до вывода его из этого состояния», — цитирует РИА Новости судью.

По его словам, после лечения суд вернётся к рассмотрению уголовного дела.

В апреле 2017 года Вадим Осипов был арестован по подозрению в содействии терроризму.