В Ижевске задержали разыскиваемого 32 года убийцу

Ижевске задержали предполагаемого убийцу, который находился в розыске почти 32 года. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Волгоградской области.

В СК заявили, что правоохранителям удалось найти одного из братьев, устроивших «серию зверских преступлений» в апреле 1985 года в городе Камышин . 57-летнего мужчину 29 марта задержали сотрудники управления уголовного розыска Удмуртии и СОБРа.

Задержанного этапировали в Волгоградскую область . В СК заявили, что он уже дал признательные показания и смог вспомнить «мельчайшие детали тяжких преступлений».

В 1985 году в Камышине течение одного дня, 9 апреля, были убиты три человека, у одной из жертв был угнан мотоцикл, и еще один житель города подвергся разбойному нападению. По факту случившегося возбудили дело об убийствах, разбое и угоне.

По версии следствия, в тот день четверо братьев распивали алкоголь. Один из них вспомнил о долге, который не вернул его знакомый. Родственники решили «разобраться» и отправились к должнику. Они избили мужчину, обыскали его дом и забрали 3,5 рубля и свитер. Через два часа братья, вооружившись огнестрельным оружием, отправились «свататься» к девушкам в одну из деревень Камышинского района. Чтобы не добираться до деревни пешком, они начали искать на улице подходящий автомобиль.

В итоге нетрезвых мужчин заметил сторож садоводческого общества, он сделал им замечание и был убит. Братья продолжили свой путь и встретили садовода, на участке которого стоял мотоцикл. Мужчина отказался отвезти братьев в деревню. Его тело с множеством травм позже нашли в одном из дачных домиков. Третьей жертвой преступников стал сторож песчаного карьера.

На допросе в СК подозреваемый рассказал, что все эти годы скитался по стране и работал вахтовым методом. У него был паспорт, полученный по свидетельству о рождении умершего троюродного брата. Мужчина три года провел в тюрьме за кражу. О том, что произошло в дальнейшем с его братьями, следователи не рассказали.