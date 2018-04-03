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«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
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«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Волгограде полиция задержала 40-летнюю директора риелторской фирмы по подозрению в мошенничестве, жертвами которого стали более 40 жителей региона. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщила пресс-служба МВД.
Установлено, что женщина меняла внешность с помощью грима и париков и встречалась с клиентами, вводя их в заблуждение. Она обещала помочь им улучшить жилищные условия в рамках федеральной программы. С потерпевшими были заключены фиктивные договоры на приобретение квартир из муниципального фонда по ценам в несколько раз ниже рыночных.
Затем, меняя образы, риелтор представлялась им работником муниципалитета и другими людьми, якобы участвующими в процессе оформления квартир. Кроме того, она от имени администрации рассылала жертвам письма о ходе движения очереди на жилье.
В полицию с заявлениями о мошеннических действиях обратились 40 человек, но их количество может возрасти в несколько раз. По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности превышает 50 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Риелтор арестована.
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