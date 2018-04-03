В Пулково задержали возможного «работорговца»

Сотрудники транспортной полиции задержали в петербургском аэропорту Пулково уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в торговле людьми, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
"В аэропорту Пулково выявлен гражданин, подозреваемый в организации торговли людьми. Установлено, что злоумышленник около года находился в федеральном розыске. Гражданин задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, злоумышленник, проживающий в Санкт-Петербурге, разыскивался за организацию торговлей людьми на территории ближнего зарубежья. Информация о нем передана инициаторам розыска.