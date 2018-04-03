В Пулково задержали возможного «работорговца»

В Пулково задержали подозреваемого в торговле людьми

Сотрудники транспортной полиции задержали в петербургском аэропорту Пулково уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в торговле людьми, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

"В аэропорту Пулково выявлен гражданин, подозреваемый в организации торговли людьми. Установлено, что злоумышленник около года находился в федеральном розыске. Гражданин задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", — сказано в сообщении.