Экс-главе Удмуртии предъявили обвинение во взятке

Бывшему главе Удмуртии предъявили обвинение во взятке

Экс-главе Удмуртской республики Александру Соловьеву в окончательной редакции предъявлено обвинение в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте СК РФ.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации в окончательной редакции предъявлено обвинение бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву. Ему инкриминируется два эпизода получения взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 миллионов рублей. Как считают в СК РФ, экс-глава Удмуртии за это должен был обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычу песка.

Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.