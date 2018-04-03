Ещё
Экс-главе Удмуртии предъявили обвинение во взятке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшему главе Удмуртии предъявили обвинение во взятке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-главе Удмуртской республики Александру Соловьеву в окончательной редакции предъявлено обвинение в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте СК РФ.
"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации в окончательной редакции предъявлено обвинение бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву. Ему инкриминируется два эпизода получения взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 миллионов рублей. Как считают в СК РФ, экс-глава Удмуртии за это должен был обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычу песка.
Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.
РИА Новости: последние новости
ФСБ разоблачила шпионов, пытавшихся передать иностранцам военные карты В Петербурге почтят память жертв прошлогоднего теракта Таиландский адвокат Насти Рыбки и Алекса Лесли пытается ускорить суд
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность148
Стало известно о тайном счете Скрипалей108
Киевский прокурор появился на телевидении голым87
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя149
Семью Нетребко выгнали из театра37
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение