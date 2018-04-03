Против Авакова возбудили уголовное дело в РФ

В России возбудили дело против Авакова

Аваков стал фигурантом дела, возбужденного по части 2 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по этой статье составляет до 500 тысяч рублей штрафа, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

По версии следствия, украинский министр по предварительному сговору с группой лиц приказал подчиненным, которые охраняют российские дипломатические учреждения в Киеве, Львове , Одессе и Харькове , не пропускать россиян на избирательные участки 18 марта.

В СК подчеркнули, что в результате «были грубо нарушены законные права и интересы граждан», гарантированные Конституцией России

Следователи напомнили, что по статье 12 УК РФ иностранцы и лица без гражданства, не проживающие постоянно в России и совершившие преступление за пределами страны, подлежат ответственности по российским законам, если преступление было направлено против интересов страны или ее граждан.