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Пациента убили в московской больнице за громкие стоны
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Пациента убили в московской больнице за громкие стоны 

Рамблер 1 час назад
Фото: MosDay.ru
70-летний мужчина, лежащий в одной из больниц Москвы, зарезал соседа по палате, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
Сегодня утром в многоместной палате клиники, расположенной на улице Алабьева на западе российской столицы, был обнаружен труп мужчины с двумя ножевыми ранениями.
Прибывшим на место следователям пенсионер объяснил, что 62-летний сосед по палате мешал ему спать своими стонами. По словам собеседника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, ночью «дед не вытерпел», взял нож и ударил соседа, а затем лег спать.
Вскоре пенсионера, признавшегося в убийстве, осмотрят врачи, которые примут решение о его способности участвовать в запланированных сотрудниками СК следственных действий.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Его расследование продолжается, подчеркнули в московском СК.
 Ещё 11 источников 
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