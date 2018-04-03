Пациента убили в московской больнице за громкие стоны

70-летний мужчина, лежащий в одной из больниц Москвы , зарезал соседа по палате, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета

Сегодня утром в многоместной палате клиники, расположенной на улице Алабьева на западе российской столицы, был обнаружен труп мужчины с двумя ножевыми ранениями.

Прибывшим на место следователям пенсионер объяснил, что 62-летний сосед по палате мешал ему спать своими стонами. По словам собеседника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, ночью «дед не вытерпел», взял нож и ударил соседа, а затем лег спать.

Вскоре пенсионера, признавшегося в убийстве, осмотрят врачи, которые примут решение о его способности участвовать в запланированных сотрудниками СК следственных действий.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Его расследование продолжается, подчеркнули в московском СК.