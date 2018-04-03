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Мужчину зарезали в палате столичной больницы
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Пожилого мужчину зарезали в палате столичной больницы на западе Москвы 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: ТАСС
Мужчина найден убитым в палате больницы на западе столицы, возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«Утром 3 апреля в палате городской больницы, расположенной на ул. Алябьева, было обнаружено тело мужчины 1956 г. рождения. При визуальном осмотре на теле погибшего мужчины обнаружено два ножевых ранения. По предварительным данным, в момент нападения в палате также находились другие госпитализированные пациенты», — сказала собеседница агентства.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сотрудники СК допрашивают сотрудников больницы и пациентов. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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