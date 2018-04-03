Домохозяйка неожиданно стала директором ломбарда

RT рассказал историю Татьяны Матюниной из маленькой орловской деревни, которая неожиданно узнала, что владеет ломбардом в Москве

37-летняя мать троих детей из деревни Талдыкино весьма удивилась, когда возникшие на ее пороге судебные приставы сообщили ей, что она, оказывается, с 2005 года владеет столичным ломбардом и к тому же задолжала государству 50 тысяч рублей. Сейчас ломбард находится в процессе ликвидации и суда с Центральным банком России

Как Матюнина объяснила изданию, к «Ломбарду Триш», учредителем и директором которого она является по документам, она не имеет никакого отношения. По словам женщины, вероятно данные ее паспорта оказались в руках мошенников в 2004 году, когда она работала дворником в Москве.

ТАТЬЯНА МАТЮНИНА / ok.ru

«Какой я директор, у меня корова!» — удивляется она.

По словам Матюниной, она «не потянет» не только 50-тысячный штраф, но даже юриста, который сможет ее защитить, так как живет на пособие в размере девяти тысяч рублей.

Через день после визита приставов домохозяйка отправилась в местное управление службы судебных приставов, однако там ей посоветовали обращаться в прокуратуру

Матюнина последовала совету приставов орловского ФССП и обратилась в московскую прокуратуру. Там приняли ее заявление и сообщили, что предстоит долгое разбирательство.

Между тем в самой ФССП сообщили RT, что понимают положение женщины, но ничего не могут поделать, так как формально она была директором прогоревшего ломбарда. Матюниной посоветовали действовать через полицию и прокуратуру.