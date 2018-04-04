В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек

В результате пожара в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы погиб один человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи.
«Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что на четвёртом этаже торгового центра «Персей для детей» произошёл пожар. Как сообщал источник, в результате происшествия пострадали два человека.
2 апреля URA.RU передавало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.