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В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
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Один человек погиб при пожаре в ТЦ «Персей для детей» в Москве 

RT на русском 59 минут назад
В результате пожара в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы погиб один человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи.
>> В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
«Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что на четвёртом этаже торгового центра «Персей для детей» произошёл пожар. Как сообщал источник, в результате происшествия пострадали два человека.
2 апреля URA.RU передавало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.
RT на русском: последние новости
Источник: из здания Савёловского вокзала эвакуировали более 500 человек Задержан подозреваемый в отравлении 30 сотрудников авиазавода в Таганроге Над игровой зоной сгоревшего кемеровского ТЦ обнаружены высоковольтные провода
 Ещё 51 источник 
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