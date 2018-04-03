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Стали известны подробности взрыва в Ереване
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В Ереване рассказали, для чего использовался взорвавшийся баллон с газом 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: © Sputnik
Взорвавшийся в ереванском Burger King баллон с газом использовался в аппарате для разлива пива, сообщила советник главы следственного комитета Армении Сона Трузян, ссылаясь на предварительные данные.
"По предварительной версии взорвался 20-килограммовый баллон, обеспечивающий давление в аппарате для разлива пива. В результате взрыва восемь человек госпитализированы с телесными повреждениями. Состояние восьмилетней девочки оценивается как тяжелое", — сообщила Трузян в Facebook.
В МЧС уточнили, что взорвался баллон с углекислым газом. Ранее сообщалось о взрыве кислородного баллона.
Ара Минасян, руководитель медцентра святого Григория Просветителя, куда были доставлены раненые, сообщил ранее журналистам, что все пострадавшие проведут ночь в больнице — утром им потребуется перевязка и обследование.
Он также рассказал, что операция восьмилетней девочки прошла нормально.
Взрыв произошел вечером в понедельник на кухне пункта быстрого питания Burger King по адресу Северный проспект 5. По данным МЧС, взорвался 20-килограмовый баллон. Пострадали трое граждан Армении — дети шести и восьми лет и 19-летняя девушка, а также трое 15-летних граждан России и двое 24-летних граждан Ирана.
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