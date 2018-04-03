Стали известны подробности взрыва в Ереване

В Ереване рассказали, для чего использовался взорвавшийся баллон с газом

Армении Взорвавшийся в ереванском Burger King баллон с газом использовался в аппарате для разлива пива, сообщила советник главы следственного комитета Сона Трузян , ссылаясь на предварительные данные.

"По предварительной версии взорвался 20-килограммовый баллон, обеспечивающий давление в аппарате для разлива пива. В результате взрыва восемь человек госпитализированы с телесными повреждениями. Состояние восьмилетней девочки оценивается как тяжелое", — сообщила Трузян в Facebook.

МЧС уточнили, что взорвался баллон с углекислым газом. Ранее сообщалось о взрыве кислородного баллона.

Ара Минасян, руководитель медцентра святого Григория Просветителя, куда были доставлены раненые, сообщил ранее журналистам, что все пострадавшие проведут ночь в больнице — утром им потребуется перевязка и обследование.

Он также рассказал, что операция восьмилетней девочки прошла нормально.