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В ходе протестов в Индии погибли девять человек
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СМИ: в ходе протестов в Индии погибли девять человек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Девять человек погибли в ходе протестов в Индии из-за решения Верховного суда страны изменить закон, защищающий права касты неприкасаемых, сообщает издание Hindustan Times.
По данным издания, шесть человек погибли в штате Мадхья-Прадеш, двое в Уттар-Прадеше и один в Раджастхане в ходе столкновений протестующих из касты неприкасаемых с полицией.
Как отмечается, демонстранты блокировали дороги и поджигали автомобили. Более тысячи протестующих были задержаны в штатах Бихар и Джаркханд.
Причиной протестов послужило решение Верховного суда страны, согласно которому запрещаются немедленные аресты и регистрация уголовных случаев согласно Акту о зарегистрированных кастах и кланах.
Низшие касты Индии рассматривают данное постановление суда как попытку ограничить их права.
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