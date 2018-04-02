СМИ: в ходе протестов в Индии погибли девять человек

Девять человек погибли в ходе протестов в Индии из-за решения Верховного суда страны изменить закон, защищающий права касты неприкасаемых, сообщает издание Hindustan Times.

По данным издания, шесть человек погибли в штате Мадхья-Прадеш, двое в Уттар-Прадеше и один в Раджастхане в ходе столкновений протестующих из касты неприкасаемых с полицией.

Как отмечается, демонстранты блокировали дороги и поджигали автомобили. Более тысячи протестующих были задержаны в штатах Бихар и Джаркханд.

Причиной протестов послужило решение Верховного суда страны, согласно которому запрещаются немедленные аресты и регистрация уголовных случаев согласно Акту о зарегистрированных кастах и кланах.

Низшие касты Индии рассматривают данное постановление суда как попытку ограничить их права.