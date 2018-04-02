Россияне пострадали при взрыве в Ереване

Граждане России пострадали при взрыве в Ереване

Граждане России Ирана находятся в числе пострадавших при взрыве, который произошёл в центре Еревана . Об этом сообщил подполковник МЧС Армении Тигран Восканян. По его словам, пострадали трое россиян и двое граждан Ирана, передаёт Интерфакс

«В общей сложности пострадали девять человек, все они госпитализированы, среди пострадавших есть дети и подростки от шести до 16 лет, жизни девочки восьми лет угрожает опасность», — сказал он.

Ранее стало известно, что в ресторане в центре Еревана произошёл взрыв газа. По последним данным, в больницу доставлены девять пострадавших.