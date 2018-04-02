Ещё
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Граждане России пострадали при взрыве в Ереване 

RT на русском 1 час назад
Граждане России и Ирана находятся в числе пострадавших при взрыве, который произошёл в центре Еревана. Об этом сообщил подполковник МЧС Армении Тигран Восканян. По его словам, пострадали трое россиян и двое граждан Ирана, передаёт Интерфакс.
«В общей сложности пострадали девять человек, все они госпитализированы, среди пострадавших есть дети и подростки от шести до 16 лет, жизни девочки восьми лет угрожает опасность», — сказал он.
>> В центре Еревана прогремел взрыв
Ранее стало известно, что в ресторане в центре Еревана произошёл взрыв газа. По последним данным, в больницу доставлены девять пострадавших.
RT на русском: последние новости
В посольстве России рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Ереване россиян Пожар в жилом доме в Сочи локализован Источник: самолёт из Москвы в Бангкок развернулся над Индией из-за смерти пассажира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу144
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»152
Саммит по Донбассу может пройти без России329
ЕС предрекли судьбу СССР62
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»100
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение