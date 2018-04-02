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Стали известны подробности взрыва в Ереване
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В центре Еревана прогремел взрыв 

Рамблер 4 часа назад
В Ереване произошел взрыв в ресторане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС Армении.
«Второго апреля в 20.44 по местному времени (19.44 мск) поступил сигнал о том, что на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие, и требуется помощь спасателей», — говорится в сообщении.
Предположительно, в одном из кафе на Северном проспекте взорвался газовый баллон. Пострадали 7 человек.
На место ЧП выехали четыре расчета спасателей, полиция и группа быстрого реагирования Национального центра кризисного управления.
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