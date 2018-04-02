Стали известны подробности взрыва в Ереване

В центре Еревана прогремел взрыв

«Второго апреля в 20.44 по местному времени (19.44 мск) поступил сигнал о том, что на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие, и требуется помощь спасателей», — говорится в сообщении.

Предположительно, в одном из кафе на Северном проспекте взорвался газовый баллон. Пострадали 7 человек.

На место ЧП выехали четыре расчета спасателей, полиция и группа быстрого реагирования Национального центра кризисного управления.