В Сочи ликвидировали открытое горение при пожаре

В Сочи спасатели ликвидировали открытое горение при пожаре

Ранее сообщалось о пожаре в пятиэтажке в Сочи, расположенной на улице Пятигорская, 92. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пятьдесят жителей дома были эвакуированы.

"В 19.38 мск открытое горение было ликвидировано", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают 137 человек и 39 единиц техники, от МЧС — 76 человек и 20 единиц техники. Также на месте работают более 50 сотрудников полиции. Как отметили в ГУМВД по региону, правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность местных жителей на месте пожара. Наряды ДПС осуществляют беспрепятственный проезд спецтехники к месту происшествия, регулируют движение.

В СМИ появилась информация, что огонь перекинулся на соседний дом, однако в ГУМЧС эту информацию опровергли.