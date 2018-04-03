На младенца рухнула глыба льда в Перми

Второго апреля в Перми на коляску с девятимесячной девочкой упал осколок льда с крыши жилого дома. Об этом сообщает газета «Аргументы и Факты Пермь».
По данным издания, это произошло в Кировском районе города на улице Маршала Рыбалко.
Ребенка госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. У девочки диагностировали травму головы.
Сотрудники полиции и администрации района начали осмотр места происшествия, чтобы выяснить, откуда именно упал лед.
По данным «Комсомольской правды», в местном управлении Следственного комитета (СК) РФ пообещали начать проверку по факту случившегося. Следователи проверят действия управляющей компании, обслуживающей дом, с крыши которого упал снег.
В пресс-службе горадминистрации «Уралинформбюро» сообщили, что лед, предположительно, упал с одного из балконов. Осмотр места происшествия показал, что крыша дома чистая, утверждают в администрации.
Представители управляющей компании также заявили 59.ru, что лед упал с козырька балкона, который был обязан почистить сам хозяин квартиры. В компании отметили, что козырьки лоджий не были предусмотрены в проекте дома, их якобы самовольно установили жильцы.