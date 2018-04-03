На младенца рухнула глыба льда в Перми

В Перми на младенца упал лед с крыши

Второго апреля в Перми на коляску с девятимесячной девочкой упал осколок льда с крыши жилого дома. Об этом сообщает газета «Аргументы и Факты Пермь».

По данным издания, это произошло в Кировском районе города на улице Маршала Рыбалко.

Ребенка госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. У девочки диагностировали травму головы.

Сотрудники полиции и администрации района начали осмотр места происшествия, чтобы выяснить, откуда именно упал лед.

По данным «Комсомольской правды», в местном управлении Следственного комитета (СК) РФ пообещали начать проверку по факту случившегося. Следователи проверят действия управляющей компании, обслуживающей дом, с крыши которого упал снег.

В пресс-службе горадминистрации «Уралинформбюро» сообщили, что лед, предположительно, упал с одного из балконов. Осмотр места происшествия показал, что крыша дома чистая, утверждают в администрации.

Представители управляющей компании также заявили 59.ru, что лед упал с козырька балкона, который был обязан почистить сам хозяин квартиры. В компании отметили, что козырьки лоджий не были предусмотрены в проекте дома, их якобы самовольно установили жильцы.