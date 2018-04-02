«Почта России» нашла виновных в провале беспилотника

«Почта России» нашла виновных в провале первой беспилотной доставки

«Производитель беспилотного летательного аппарата — компания "Рудрон/Экспедитор 3М" — организовывала тестирование, на которое "Почта России" была приглашена в качестве одного из гостей», — заявил Коляда.

Он также отметил, что и ответственность за инцидент лежит на компании-производителе, потому что это был «их собственный дрон».

Логотип госкомпании на беспилотнике был изображен, по словам пресс-секретаря, «для некого антуража мероприятия». Коляда также отметил, что есть вероятность отказа от сотрудничества с производителем дронов, решение будет принято после проведенной экспертизы.

В компании-производителе радиостанции рассказали, что тестовый пуск перенесен из-за аварии. «При тестовом запуске беспилотного летательного аппарата в Республике Бурятия произошло нештатное отключение электронного оборудования. Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных», — пояснили в компании.