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50 туристов отравились в США
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В Вашингтоне более 50 туристов доставлены в больницу с пищевым отравлением 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Почти 50 подростков-туристов доставили в больницу в центре Вашингтона с пищевым отравлением, сообщил департамент пожарной службы и неотложной медицинской помощи округа Колумбия.
"Ситуация с больными в отеле Harrington: в итоге были госпитализированы 48 подростков и трое взрослых. У некоторых из них не было симптомов болезни, но их направили в больницу в профилактических целях", — сообщило ведомство в Twitter.
Газета New York Daily News сообщает, что некоторые больные почувствовали первые симптомы отравления еще в Нью-Йорке, откуда группа прибыла в столицу США. В Вашингтоне туристы разместились в отеле Harrington, который находится в пяти кварталах от Белого дома.
Представитель пожарных и скорой помощи Вито Маджиоло сообщил, что туристы, предположительно, прибыли в США из Лондона, отмечает издание.
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