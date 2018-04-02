Актера из «Последнего из Магикян» обвинили в педофилии

1/9 Как отмечает Telegram-канал Mash, во время обыска у Гусенгаджиева были найдены несколько видео с детским порно, а две девочки дали показания о том, что артист их растлевал Фото: @moukhtar_gusengadzhiev_eagle

2/9 Между тем сам актер так и не признал вину. По его словам, дело «затеял» его племянник, дочь которого является одной из потерпевших Фото: kino-teatr.ru

3/9 Гусенгаджиев уверен, что родственник смонтировал данные видео с целью завладеть его квартирой на Котельнической набережной в Москве Фото: kino-teatr.ru

4/9 Мухтар Гусенгаджиев был задержан по подозрению в растлении несовершеннолетней еще в 2015 году Фото: @moukhtar_gusengadzhiev_eagle

5/9 53-летний актер известен работой в цирке и ролями в таких сериалах, как «Карпов», «Бессонница, «Петр Первый. Завещание» и «Последний из Магикян» Фото: kino-teatr.ru

6/9 Фото: @moukhtar_gusengadzhiev_eagle

7/9 Фото: @moukhtar_gusengadzhiev_eagle

8/9 Фото: kino-teatr.ru