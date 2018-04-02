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Странно «уставшая» врач смутила соцсети
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Странно «уставшая» врач смутила соцсети 

Рамблер 3 часа назад
Жители Набережных Челнов обсуждают врача-реаниматолога, которого сняла пациентка. Женщина отметила, что медик ведёт себя странно, заторможено и еле держится на стуле, и предположила, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь, сотрудница медучреждения напомнила, что в момент приёма на часах половина четвёртого утра, когда не все могут сохранять бодрость. Также она заявила, что работает в графике «сутки через сутки». Мнения пользователей соцсетей по поводу поведения медика разделились. Одни полагают, что врач должен в любой ситуации уметь концентрироваться, другие уверены, что у реаниматолога есть оправдание.
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