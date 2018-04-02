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На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП
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На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП 

Рамблер 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В понедельник, 2 апреля, Boeing 777, летевший из Москвы в Таиланд, развернули над Индией из-за смерти пассажира. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
По данным собеседника издания, во время полета скоропостижно скончался пожилой мужчина. Командир экипажа принял решение вернуться в Шереметьево. Причина смерти пассажира пока неизвестна.
Самолет должен был приземлиться в Бангкоке. Лайнер вернется в Москву около 19:00.
По информации «Интерфакса», речь идет о воздушном судне авиакомпании «Северный ветер».
 Ещё 2 источника 
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