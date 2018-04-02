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Тело пропавшего полицейского нашли в багажнике
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На Ставрополье в багажнике автомобиля нашли тело пропавшего полицейского 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Полицейские ищут подозреваемого в убийстве сотрудника ГУ МВД по Ставропольскому краю, тело которого обнаружено в багажнике автомобиля со следами насильственной смерти, сообщает пресс-служба ведомства.
"Накануне в дежурную часть отдела полиции города Ставрополя поступило сообщение о без вести пропавшем сотруднике главного управления МВД России по Ставропольскому краю. На его поиски ориентировали весь личный состав полиции края", — говорится в сообщении.
Как отмечается, сотрудники Госавтоинспекции в ходе преследования установили автомобиль, однако мужчине, находившемуся за рулем, удалось скрыться.
"В багажнике автомашины полицейские обнаружили тело пропавшего сотрудника со следами насильственной смерти", — заявили в ГУ МВД.
По данным ведомства, следственный отдел по Промышленному району города Ставрополя СУ СКР по краю завел уголовное дело по статье УК РФ "убийство".
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