Ещё
В Австралии обнаружили автомобиль со взрывчаткой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в Австралии обнаружили автомобиль со взрывчаткой на парковке ТЦ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Mal Fairclough
Полиция Австралии обезвредила самодельное взрывное устройство, находившееся в автомобиле на парковке одного из торговых центров австралийского штата Квинсленд, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.
Отмечается, что сотрудники администрации города Ипсуича обнаружили подозрительную активность рядом с автомобилем, просматривая записи системы видеонаблюдения. Они сообщили об этом в полицию.
На место происшествия прибыли полиция и команда саперов, которые обнаружили и обезвредили бомбу. Полицейские задержали мужчину и женщину, находившихся рядом с автомобилем, позднее им были предъявлены обвинения, в том числе в несанкционированном изготовлении взрывного устройства и хранении опасных веществ.
Как сообщили в полиции, на момент, когда злоумышленники припарковали машину рядом с ТЦ, он был закрыт, на парковке не было других машин.
"Я не знаю, чего они хотели добиться, взорвав его (устройство — ред.) на парковке", — заявил журналистам представитель полиции.
В настоящее время проводится расследование.
РИА Новости: последние новости
В Мордовии отец и девятилетний сын погибли в бане На Ставрополье в багажнике автомобиля нашли тело пропавшего полицейского В Вашингтоне более 50 туристов доставлены в больницу с пищевым отравлением
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться252
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки119
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП43
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому89
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России499
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение