Известного актера обвинили в педофилии

Ранее сообщалось, что актера сериала "Последний из Магикян" подозревают в растлении девятилетней девочки, однако во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили у Мухтара Гусенгаджиева несколько видеозаписей с детским порно.

Известно, что одной из потерпевших по данному делу проходит юная дочь племянника известного актера. Сам Гусенгаджиев свою вину не признает, он считает, что его родственник намерено смонтировал видео, которое и легло в основу обвинения, чтобы отобрать у него квартиру в центре столицы.

"Они хотят отобрать мою квартиру на Котельнической набережной в Москве", — приводит слова Гусенгаджиева Telegram-канал Mash.