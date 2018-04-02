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В Москве освободили похищенного мужчину
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В Москве освободили мужчину, похищенного ради выкупа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранители в Москве освободили мужчину, которого злоумышленники похитили ради выкупа, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Сообщается, что один из преступников задержан, его подельников ищут.
По версии следствия, похищение задумали несколько соучастников не позднее 28 марта. Они напали на потерпевшего и затолкали его в автомобиль у дома на Ленинском проспекте в Москве, представившись сотрудниками правоохранительных органов.
"После этого они перевезли мужчину на территорию Новой Москвы, где, угрожая предметом, похожим на оружие, потребовали выкуп в размере 600 тысяч рублей за его освобождение", — сказала Иванова.
Мужчину освободили благодаря работе следователей ГСУ СК России по Москве и сотрудников столичного уголовного розыска.
"В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание остальных соучастников этого преступления", — сказала Иванова.
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