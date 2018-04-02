В Москве освободили похищенного мужчину

В Москве освободили мужчину, похищенного ради выкупа

Сообщается, что один из преступников задержан, его подельников ищут.

По версии следствия, похищение задумали несколько соучастников не позднее 28 марта. Они напали на потерпевшего и затолкали его в автомобиль у дома на Ленинском проспекте в Москве, представившись сотрудниками правоохранительных органов

"После этого они перевезли мужчину на территорию Новой Москвы, где, угрожая предметом, похожим на оружие, потребовали выкуп в размере 600 тысяч рублей за его освобождение", — сказала Иванова.

Мужчину освободили благодаря работе следователей ГСУ СК России по Москве и сотрудников столичного уголовного розыска.