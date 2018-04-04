В Лондоне госпитализирован 96-летний принц Филипп

В Великобритании госпитализирован 96-летний принц Филипп

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп госпитализирован в Лондоне. Об этом стало известно во вторник, 4 апреля, из сообщения AP.

По данным источника, принца Филиппа ждет плановая операция на бедре.

Напомним, в последние дни 96-летний герцог Эдинбургский заставил британцев заволноваться о своем здоровье. Он без каких-либо видимых причин пропустил сразу несколько важных для монаршей семьи событий. В частности, принц Филипп не был на вручении титула полковника Гренадерской гвардии своему 58-летнему сыну Эндрю. Затем он пропустил церковные службы в Чистый четверг и перед Пасхой. В Виндзорском замке подтвердили, что причиной отсутствия супруга Елизаветы II стали проблемы с ногами.