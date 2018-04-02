Тигры прогуливались по Митино 

Жители района Митино заметили возле торгового центра «Отрада» двух тигров. Надо отметить, что животные гуляли не свободно, а в сопровождении дрессировщиков. Позднее выяснилось, что большие кошки принадлежат цирку-шапито «Максимус» из Санкт-Петербурга. Дрессировщики выгуливали питомцев на поводках. В цирке по поводу прогулки дали комментарии. Представительница шапито рассказала, что тиграм всего по 7 месяцев и они не опаснее, чем собаки крупных пород. Сопровождают хищников на прогулке только опытные дрессировщики, при этом маршрут они стараются прокладывать по малолюдным местам.