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Тигры прогуливались по Митино
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Тигры прогуливались по Митино 

Рамблер 2 часа назад
Жители района Митино заметили возле торгового центра «Отрада» двух тигров. Надо отметить, что животные гуляли не свободно, а в сопровождении дрессировщиков. Позднее выяснилось, что большие кошки принадлежат цирку-шапито «Максимус» из Санкт-Петербурга. Дрессировщики выгуливали питомцев на поводках. В цирке по поводу прогулки дали комментарии. Представительница шапито рассказала, что тиграм всего по 7 месяцев и они не опаснее, чем собаки крупных пород. Сопровождают хищников на прогулке только опытные дрессировщики, при этом маршрут они стараются прокладывать по малолюдным местам.
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