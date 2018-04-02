Узбеки послали в Россию радиоактивную посылку

Опасную посылку нашли в Москве в ходе проверки груза из аэропорта Домодедово , предельно допустимый радиационный фон был превышен в 10 раз. «Источником опасного излучения являлось почтовое отправление из Узбекистана , которое было незамедлительно изолировано от остального багажа и помещено в защитный контейнер», — говорится в сообщении компании.

На место были вызваны специалисты службы безопасности госкомпании, ФТС и ФГУП «Радон». Они досмотрели посылку, в ней оказался барометр. Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы . В компании заверили, что вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле в компании.

При этом сотрудников «Почты России» регулярно подозревают в воровстве или махинациях с посылками. Так, 30 марта стало известно, что сотрудница госкомпании воровала пенсии у мертвых стариков.