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Кемеровчанину по ошибке перевели на счет 30 млн рублей
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Кемеровчанину по ошибке перевели на счет 30 млн рублей 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Житель Кемерово присвоил 30 млн рублей, по ошибке поступившие на его счет. Об этом сообщает РИА «Новости».
В апреле 2016 года сотрудник одной из торговых организаций по ошибке перевел деньги на счет 37-летнего кемеровчанина, который не имеет отношения к деятельности организации. Когда ошибка была обнаружена, мужчина получил уведомление с просьбой вернуть полученные средства, однако он решил распорядиться ими самостоятельно.
Около 20 млн рублей он перевел на другой счет, еще 90 тысяч потратил в магазинах.
Представители организации обратились в полицию, в отношении кемеровчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство», а его счета были заблокированы. В результате большую часть суммы удалось вернуть законному владельцу.
Статья «Самоуправство» предусматривает в качестве наказания штраф в размере до 80 тысяч рублей либо до 480 часов обязательных работ, до двух лет исправительных работ либо до полугода ареста.
 Ещё 8 источников 
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