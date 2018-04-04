Кемеровчанину по ошибке перевели на счет 30 млн рублей

Житель Кемерово присвоил 30 млн рублей, по ошибке поступившие на его счет. Об этом сообщает РИА «Новости»

В апреле 2016 года сотрудник одной из торговых организаций по ошибке перевел деньги на счет 37-летнего кемеровчанина, который не имеет отношения к деятельности организации. Когда ошибка была обнаружена, мужчина получил уведомление с просьбой вернуть полученные средства, однако он решил распорядиться ими самостоятельно.

Около 20 млн рублей он перевел на другой счет, еще 90 тысяч потратил в магазинах.

Представители организации обратились в полицию, в отношении кемеровчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство», а его счета были заблокированы. В результате большую часть суммы удалось вернуть законному владельцу.

Статья «Самоуправство» предусматривает в качестве наказания штраф в размере до 80 тысяч рублей либо до 480 часов обязательных работ, до двух лет исправительных работ либо до полугода ареста.