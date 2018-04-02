Арестованы миллионы сбежавшего шурина Захарченко

Суд в Москве наложил арест на имущество объявленного в розыск за дезертирство и взятки полковника ФСБ Дмитрия Сенина — родственника полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.
Источник уточнил, что общая сумма арестованного имущества составляет более 300 млн рублей.
"Судом наложен арест на имущество Сенина, его супруги и других лиц с установлением запрета распоряжаться им путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества, — сказал источник, добавив, что всего в рамках уголовного дела арестованы восемь автомобилей и машино-мест, около 20 квартир в Москве, Московской области и Сочи, а также земельные участки и дома в Подмосковье, общая стоимость которых составляет более 300 млн рублей.
В чем обвиняется
Сенин обвиняется по двум эпизодам получения взятки ($800 тыс. и более 3 млн рублей) по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Взятка должностным лицом в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 338 УК РФ ("Дезертирство"). По данным следствия, за счет денежных средств, полученных в качестве взятки, Сенин приобретал в собственность движимое и недвижимое имущество, в том числе право собственности, на которое оформлял на имя третьих лиц, включая близких родственников своих и супруги.
Согласно сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период трудовой деятельности с 2009 года по 2015 год общий доход Сенина составил 21,7 млн рублей, а его супруги — 10,8 млн рублей. Семья Сениных владела рядом дорогостоящих автомобилей, которые приобретались и использовались ими за счет имевшихся у них денежных средств, а регистрировались на свое имя и на других лиц, не связанных с ними, считают следователи.
Дело Захарченко
Полковник Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе прошлого года он получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях финансового директора кредитной организации Галину Марчукову. Всего он обвиняется в совершении четырех эпизодов взяток, в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.
Первый эпизод взятки Захарченко связан с бывшим руководителем и совладельцем компании "Русинжиринг" Анатолием Пшегорницким, от которого, по версии следствия, он получил 7 млн рублей. Также он обвиняется в получении $800 тыс. от владельца ресторана "Ля Маре" Меди Дусса. В данном эпизоде посредниками выступили генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и Дмитрий Сенин.
Третий эпизод взятки — 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре" — он получил также от ресторатора Меди Дусса. Четвертым эпизодом взятки в деле Захарченко стали 800 тыс. рублей в виде услуги на отдых в Сочи.