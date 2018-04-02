Арестованы миллионы сбежавшего шурина Захарченко

Суд арестовал имущество фигуранта дела полковника Захарченко на более чем 300 млн рублей

Источник уточнил, что общая сумма арестованного имущества составляет более 300 млн рублей.

"Судом наложен арест на имущество Сенина, его супруги и других лиц с установлением запрета распоряжаться им путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества, — сказал источник, добавив, что всего в рамках уголовного дела арестованы восемь автомобилей и машино-мест, около 20 квартир в Москве, Московской области Сочи , а также земельные участки и дома в Подмосковье, общая стоимость которых составляет более 300 млн рублей.

В чем обвиняется

Сенин обвиняется по двум эпизодам получения взятки ($800 тыс. и более 3 млн рублей) по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Взятка должностным лицом в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 338 УК РФ ("Дезертирство"). По данным следствия, за счет денежных средств, полученных в качестве взятки, Сенин приобретал в собственность движимое и недвижимое имущество, в том числе право собственности, на которое оформлял на имя третьих лиц, включая близких родственников своих и супруги.

Согласно сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период трудовой деятельности с 2009 года по 2015 год общий доход Сенина составил 21,7 млн рублей, а его супруги — 10,8 млн рублей. Семья Сениных владела рядом дорогостоящих автомобилей, которые приобретались и использовались ими за счет имевшихся у них денежных средств, а регистрировались на свое имя и на других лиц, не связанных с ними, считают следователи.

Дело Захарченко

Полковник Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе прошлого года он получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях финансового директора кредитной организации Галину Марчукову . Всего он обвиняется в совершении четырех эпизодов взяток, в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

Первый эпизод взятки Захарченко связан с бывшим руководителем и совладельцем компании "Русинжиринг" Анатолием Пшегорницким, от которого, по версии следствия, он получил 7 млн рублей. Также он обвиняется в получении $800 тыс. от владельца ресторана "Ля Маре" Меди Дусса . В данном эпизоде посредниками выступили генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и Дмитрий Сенин.

Третий эпизод взятки — 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре" — он получил также от ресторатора Меди Дусса. Четвертым эпизодом взятки в деле Захарченко стали 800 тыс. рублей в виде услуги на отдых в Сочи.