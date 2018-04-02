В батутном зале «Зимней вишни» нашли высоковольтные провода

При осмотре сгоревшего здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове следователи-криминалисты обнаружили пучки высоковольтных электропроводов, транзитом проложенные через батутный зал. Эта информация содержится в видео, опубликованном Следственным комитетом России (СКР) в понедельник, 2 апреля.

«Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил, они проложены транзитом через зал [батутного центра]. Причина пожара, предположительно — короткое замыкание», — звучит в докладе специалистов председателю СКР Александру Бастрыкину.

По словам очевидцев, пучок с проводами свисал фактически над ванной батутного центра, заполненной легковоспламеняющимися материалами — мягким наполнителем сухого бассейна.

«По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции. Но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью», — говорится в закадровом тексте ролика.

Большинство находившихся в кинозале скончались от отравления продуктами горения, так как не могли выйти из зала. Их тела обнаружены перед одной из дверей, ориентированной в сторону очага пожара. При этом вторая дверь в зал оставалась разблокированной и через нее можно было бы спастись, но зрители ждали пожарных и не догадались эвакуироваться через другой выход.