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Магомедовых поместили в одиночные камеры
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Магомедовых отправили в «Кремлевский централ» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых отправили в СИЗО-1, известный как «Кремлевский централ». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Агентство называет «Кремлевский централ» «вип-изолятором». Туда, по данным «Интерфакса», также поместили партнера братьев, Артура Максидова.
«Кремлевский централ», куда обычно отправляют высокопоставленных арестантов, расположен на одной территорией с «Матросской тишиной».
При этом, по данным РИА Новости, братьев Магомедовых поместили в одиночные камеры СИЗО «Лефортово». Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил агентству, что переводить Магомедовых в общие камеры в ближайшее время не планируется.
Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы 31 марта по делу об организации преступного сообщества и мошенничестве (статьи 159 и 210 УК РФ). В МВД заявили, что речь идет о хищениях в особо крупных размерах, «в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения» денег.
Главу компании «Интэкс» Артура Максидова арестовали по делу об особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (статья 210 УК РФ).
 Ещё 13 источников 
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