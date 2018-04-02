Магомедовых поместили в одиночные камеры

Магомедовых отправили в «Кремлевский централ»

Владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых отправили в СИЗО-1, известный как «Кремлевский централ». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Агентство называет «Кремлевский централ» «вип-изолятором». Туда, по данным «Интерфакса», также поместили партнера братьев, Артура Максидова.

«Кремлевский централ», куда обычно отправляют высокопоставленных арестантов, расположен на одной территорией с «Матросской тишиной».

Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы 31 марта по делу об организации преступного сообщества и мошенничестве (статьи 159 и 210 УК РФ). В МВД заявили, что речь идет о хищениях в особо крупных размерах, «в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения» денег.

Главу компании «Интэкс» Артура Максидова арестовали по делу об особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (статья 210 УК РФ).