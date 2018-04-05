Дмитриева оправдали по делу о детском порно

Петрозаводский городской суд оправдал руководителя карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и развратных действиях. По статье «Незаконное хранение оружия» историк признан виновным и приговорен к 2,5 годам ограничения свободы.

Дмитриева задержали в декабре 2016 года. Во время осмотра у него дома нашли компьютер, на котором были сохранены более 200 фотографий его приемной дочери 2005 года рождения. Фото были сделаны в 2008-2015 годах. На части снимков девочка была голой. Вскоре суд отправил 60-летнего Дмитриева под арест по обвинению в изготовлении детской порнографии. Позже к обвинениям добавилась статья о незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия из-за фрагментов охотничьего ружья, изъятого во время осмотра. Закрытый процесс по делу историка начался в июне 2017 года в Петрозаводском городском суде.